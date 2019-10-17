Обязательства Premium Bank сократились почти на 400 млн манатов

17 октября 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам третьего квартала текущего года Premium Bank сократил совокупные обязательства на 4,3 процента по сравнению с состоянием на первое октября 2018 года, сообщает в среду Trend со ссылкой на балансовый отчет банка.

Согласно отчету, совокупные обязательства по отношению к итогам третьего квартала прошлого года сократились на 399,3 миллиона манатов, до 445,958 миллиона манатов.

В структуре обязательств существенную долю (89 процентов) занимают депозиты, которые сократились на десять процентов. В структуре депозитов большая часть (71 процент) пришлась на срочные кредиты в объеме 283,966 миллиона манатов (сокращение на 14,7 процента)

Депозиты банков и других финансовых институтов составили 13,3 миллиона манатов, увеличившись на 8,1 процента. Депозиты непосредственно банков в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года не изменились и составили 3,4 миллиона манатов. Кредиты, выданные банками составили 4,446 миллиона манатов, увеличившись вдвое.

Требования центрального банка составили 22,5 тысячи манатов. Другие обязательства составили 8,459 миллиона манатов, показав рост в два раза

Как отмечено в отчете, акционерный капитал банка в годовом исчислении не изменился и составил 104,601 миллиона манатов. Нераспределенная прибыль составила 11,233 миллиона манатов, сократившись более чем в 2,5 раза. Капитальные резервы составили 14,595 миллиона манатов (сокращение на 2,8 процента)

Совокупный капитал составил 130,43 миллиона манатов, сократившись на 11,8 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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