Золото в Азербайджане подорожало

23 октября 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 23 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 8,7465 маната, до 2532,6855 маната, унция серебра подешевела на 0,0358 маната, до 29,8255 маната, унция платины подорожала на 7,3355 маната, до 1517,8195 маната, унция палладия подешевела на 20,893 маната, до 2984,8770 маната.

Название

23.10.2019

22.10.2019

Золото

XAU

2532,6855

2523,9390

Серебро

XAG

29,8255

29,8613

Платина

XPT

1517,8195

1510,4840

Палладий

XPD

2984,8770

3005,7700

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 23 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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