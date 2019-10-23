Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 23 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 8,7465 маната, до 2532,6855 маната, унция серебра подешевела на 0,0358 маната, до 29,8255 маната, унция платины подорожала на 7,3355 маната, до 1517,8195 маната, унция палладия подешевела на 20,893 маната, до 2984,8770 маната.

Название 23.10.2019 22.10.2019 Золото XAU 2532,6855 2523,9390 Серебро XAG 29,8255 29,8613 Платина XPT 1517,8195 1510,4840 Палладий XPD 2984,8770 3005,7700

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 23 октября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.