Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 23 октября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 8,7465 маната, до 2532,6855 маната, унция серебра подешевела на 0,0358 маната, до 29,8255 маната, унция платины подорожала на 7,3355 маната, до 1517,8195 маната, унция палладия подешевела на 20,893 маната, до 2984,8770 маната.
|
Название
|
23.10.2019
|
22.10.2019
|
Золото
|
XAU
|
2532,6855
|
2523,9390
|
Серебро
|
XAG
|
29,8255
|
29,8613
|
Платина
|
XPT
|
1517,8195
|
1510,4840
|
Палладий
|
XPD
|
2984,8770
|
3005,7700
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 23 октября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli
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