Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение почти вчетверо

4 ноября 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел в понедельник депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 150 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос со стороны банков на аукционе превысил предложение более чем в 3,7 раза, составив 558,7 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,01 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на четвертое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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