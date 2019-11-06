Азербайджан уделяет особое внимание реформам в области перехода на безналичные расчеты - ЦБА

БАКУ/Trend/ - Азербайджан уделяет особое внимание реформам в области перехода на безналичные расчеты, сказал на Четвертом международном банковском форуме первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алим Гулиев.

Как передает Trend с мероприятия, открывая Форум, Гулиев в своем выступлении проинформировал аудиторию о том, что увеличение объема безналичных платежей, наряду с развитием цифровизации, напрямую влияет на ослабление позиций теневой экономики.

Заместитель председателя рассказал, что там, где высок уровень безналичных расчетов между субъектами экономической деятельности, всегда низкий удельный вес теневой экономики. В частности, в странах Африки и Южной Америки, где количество безналичных операций в год на человека традиционно на самых низких отметках, удельный вес теневой экономики занимает 50 процентов от экономики страны. В Сингапуре же, где это количество доходит до 700 операций на человека в год, теневая экономика занимает всего-лишь девять процентов.

В странах с высокой теневой экономикой низкая инвестиционная привлекательность банков, в связи с чем, отметил Гулиев, в Азербайджане в последнее время проводится много экономических реформ, направленных в том числе и на переход к безналичной экономике, развитию финансовой грамотности и цифровизации.

Напомним, в Баку, при поддержке Центрального банка Азербайджана, Палаты по надзору за финансовыми рынками и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, проходит двухдневный Четвертый международный банковский форум, который является одним из самых престижных финансовых и банковских мероприятий региона.

Форум объединяет руководителей органов регулирования и контроля в финансово-банковской сфере, ведущих менеджеров коммерческих банков и других участников финансового сектора.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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