Азербайджан присоединился к числу стран-доноров ЕБРР

22 ноября 2019 22:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединился к общине стран-доноров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщили Trend в банке.

Соответствующее соглашение подписали президент ЕБРР Сума Чакрабарти и премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписали соответствующее соглашение на первом инвестиционном саммита Восточноевропейского партнерства, который прошел в Лондоне.

Грант министерства экономики на сумму два миллиона долларов обеспечит поддержку проектам ЕБРР в различных секторах для помощи диверсификации экономики страны, поощрения развития частного бизнеса в ненефтяном секторе, расширения инновационных возможностей и увеличения экспортного потенциала.

ЕБРР, являясь одним из ведущих институциональных инвесторов в Азербайджане, держит в центре внимания поддежку усилий в направлении диверсификации экономики и развития частного сектора.

Гранты обеспечат поддержку политических реформ, направленных на еще большее укрепление экономики Азербайджана.

Финансовые средства могут быть выделены в форме инвестиционных грантов, поощрительных выплат и средств по распределению рисков.

На сегодняшний день ЕБРР выделил на 168 проектов в Азербайджане 3,3 млрд. евро.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Микаил Джаббаров: Азербайджан и Россия разработают дополнительную дорожную карту в сфере инноваций
Бизнес 22 ноября 18:17
ЕБРР намерен открыть третий офис в Узбекистане
Бизнес 22 ноября 17:59
АтаБанк награжден на «Глобальной неделе предпринимательства» (ФОТО)
Общество 22 ноября 17:55
Самед Гурбанов: Взаимодействие между Деловыми советами Азербайджана и России вышло на качественно новый уровень
Политика 22 ноября 17:52
Микаил Джаббаров: Азербайджан заинтересован в расширении и укреплении связей с Россией
Экономика 22 ноября 17:34
100 тыс. деревьев будет высажено на территории месторождения Човдар (ФОТО)
Общество 22 ноября 17:21
Лента новостей
В Боливии суд арестовал семерых причастных к взрыву стены нефтезавода
Другие страны 00:16
В Турции произошло землетрясение
Турция 22 ноября 23:48
Болтон обвинил Белый дом в блокировании доступа к личному Twitter
США 22 ноября 23:29
В Сербии учитель нейтрализовал вооруженного стрелка, напавшего на школу
Другие страны 22 ноября 23:17
В Минюсте США назвали причину смерти финансиста Эпштейна
США 22 ноября 22:34
Абрамович отказался от идеи продажи футбольного клуба "Челси"
В мире 22 ноября 22:17
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева провела в Москве двусторонние встречи (ФОТО)
Политика 22 ноября 21:56
Российские телеканалы распространили репортажи об официальном визите Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в эту страну (ФОТО)
Политика 22 ноября 21:46
Нетаньяху готов принять решение суда в расследовании дела против себя
Израиль 22 ноября 21:32