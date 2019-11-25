Brent может подорожать до 62 долларов за баррель

БАКУ/Trend/ - На энергетических биржах цена за баррель нефти марки Brent, после коррекции подорожала до 64 долларов. При условии, что цена не опустится ниже уровня поддержки в 63 доллара, Brent может подняться до отметки в 65 долларов за баррель. Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Ожидается, что на цены также сильно повлияют важные фундаментальные данные о запасах нефти и бензина в Америке, которые будут раскрыты в среду, в 19:30 по бакинскому времени.

Аналитики InvestAZ также представили состояние на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

Заявление председателя Европейского центрального банка на международных валютных биржах о том, что инновационные инвестиции в Европе отстают от США, вызвало падение курса EUR/USD. Таким образом, курс, подешевев, приближается к ноябрьскому минимуму. Если это произойдет, снижение может продолжаться до минимума последних двух лет.

Наряду с этим, на этой неделе важную роль сыграют и фундаментальные данные по инфляции в Еврозоне в 16:30 по бакинскому времени.

Британский фунт стерлингов

Также наблюдается и снижение курса британского фунта стерлингов по отношению к доллару. Если курс упадет ниже 1,28 доллара за фунт, то стоит ожидать снижение до 1,27 доллара.

В центре внимания инвесторов также находится избирательная кампания правящей партии Англии, объявленной в воскресенье на фоне внеочередных парламентских выборов в декабре, а также ее влияние на финансовые рынки.

Турецкая лира

Несмотря на то, что доллар подорожал на мировых валютных биржах, что отразилось и на курсе USD/TRY, курс столкнулся с сопротивлением в 5,72 лиры за доллар. Согласно анализу, если курс останется ниже уровня сопротивления, он может подешеветь до 5,67 лиры за доллар.

Золото

На фоне роста доллара на рынках цветных металлов спрос на золото снизился.Тем не менее, пока цена остается выше 1 456 долларов (46,8 доллара за грамм) за унцию, прогнозируется, что она может снова подорожать.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.