Парламент Азербайджана утвердил госбюджет на 2020 год

25 ноября 2019 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) во втором чтении был вынесен на обсуждение законопроект "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год".

Доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год прогнозируются в размере 24,135 миллиарда манатов, а расходы - в 26,914 миллиарда манатов. Сумма социальных расходов составит 10,642 миллиарда манатов, что на 2,874 миллиарда манатов или на 37 процентов больше, чем в текущем году.

Вопросы, поднятые депутатами на пленарном заседании в связи с бюджетом, были изучены министерством финансов.

После обсуждений госбюджет был принят во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор Юсиф Агаев.)

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