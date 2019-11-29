Золото в Азербайджане подорожало

29 ноября 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двадцать девятого ноября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 3,145 маната, составив 2479,0930 маната, унция серебра подешевела на 0,003 маната, составив 28,8459 маната, унция платины подорожала на 3,893 маната, составив 1523,7610 маната, унция палладия - на 7,922 маната, составив 3118,0380 маната.

Название

29.11.2019

28.11.2019

Золото

XAU

2479,0930

2475,9480

Серебро

XAG

28,8459

28,8759

Платина

XPT

1523,7610

1519,8680

Палладий

XPD

3118,0380

3110,1160

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать девятое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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