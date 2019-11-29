Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане двадцать девятого ноября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 3,145 маната, составив 2479,0930 маната, унция серебра подешевела на 0,003 маната, составив 28,8459 маната, унция платины подорожала на 3,893 маната, составив 1523,7610 маната, унция палладия - на 7,922 маната, составив 3118,0380 маната.

Название 29.11.2019 28.11.2019 Золото XAU 2479,0930 2475,9480 Серебро XAG 28,8459 28,8759 Платина XPT 1523,7610 1519,8680 Палладий XPD 3118,0380 3110,1160

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамм. Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Официальный курс на двадцать девятое ноября составляет 1,7 AZN/USD.

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