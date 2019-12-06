Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)

6 декабря 2019 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне, заявил председатель ГТК Сафар Мехтиев на организованном Caspian Energy Club бизнес-форуме, передает Trend с мероприятия.

По словам Мехтиева, в данной связи Комитет готов к обмену статистической информацией с любой оспаривающей это страной.

«Отрадно наблюдать, как страны, которые недавно обвиняли нас в коррупции и взяточничестве, после двухлетнего периода мощных экономических реформ в Азербайджане избегают проводить с нами «зеркальный» обмен статистикой», - сказал председатель, отметив, что этому есть определенные объяснения, так как некоторые страны занимаются воображаемым экспортом, другие - опасаются появления проблем, связанных с наличием у них теневой экономики.

Касаясь непосредственно реформ, Мехтиев отметил, что реформы в Азербайджане не являются краткосрочными и направлены к повышению прозрачности во всех секторах страны.

Реформы в ГТК также носят серьезный структурный характер, подытожил председатель Комитета.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
  • Транспарентность таможенных операций находится на очень высоком уровне (ФОТО)
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