В финансовом секторе Грузии сократился общий объем небанковских депозитов

25 декабря 2019 20:50 (UTC+04:00)

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