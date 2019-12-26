"МБА-Москва" облегчил оформление документов в посольстве Азербайджана в Москве

БАКУ /Trend/ - Российская «дочка» Международного Банка Азербайджана «МБА-Москва» установила платежный терминал на территории Посольства Азербайджана в Москве, сообщили в банке Trend.

Согласно сообщению, установка данного платежного терминала на территории Посольства сделает процесс оформления документов и оплату консульских сборов в Посольстве быстрее и удобнее.

Директор Департамента информационных технологий Банка «МБА-МОСКВА» Вусал Мамедов отметил, что одной из главных задач Банка является поддержка и обслуживание граждан Азербайджана, пребывающих на территории России: «Поэтому мы планируем активно развивать услуги и сервисы для этого клиентского сегмента. Проект по установке терминала в Посольстве реализован в рамках этой задачи».

В банке также отметили, что размер комиссии взимается в соответствии с тарифами Банка.

Международный банк Азербайджана (МБА) действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны. С июля 2015 года банк находится на стадии финансового оздоровления.

Банк "МБА-Москва" основан в 2002 году. По состоянию на первое ноября 2019 года уровень активов банка превысил 7,124 миллиона манатов при капитале свыше 4,25 миллиона манатов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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