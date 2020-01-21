Курс маната по отношению к мировым валютам на 21 января

21 января 2020 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 января установлен на уровне 1,7 и 1, 8868 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют

21.01.2020

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8868

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1668

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0283

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8024

1 бразильский реал

1 BRL

0,406

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,117

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1458

1 чешская крона

1 CZK

0,0752

100 чилийских песо

100 CLP

0,2209

1 китайский юань

1 CNY

0,2466

1 датская крона

1 DKK

0,2525

1 грузинский лари

1 GEL

0,5907

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2187

1 индийская рупия

1 INR

0,0239

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,2124

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0124

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,1785

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7568

1 израильский шекель

1 ILS

0,4919

1 канадский доллар

1 CAD

1,302

1 кувейтский динар

1 KWD

5,5995

1 казахский тенге

1 KZT

0,0045

1 киргизский сом

1 KGS

0,0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4178

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0909

1 молдавская лея

1 MDL

0,0966

1 египетский фунт

1 EGP

0,1079

1 норвежская крона

1 NOK

0,1901

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0178

1 польский злотый

1 PLN

0,4444

1 российский рубль

1 RUB

0,0276

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2602

1 саудовский риал

1 SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3459

1 турецкая лира

1 TRY

0,287

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0567

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1754

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0699

100 японских иен

100 JPY

1,5459

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,1231

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Курс маната по отношению к мировым валютам на 16 января
Финансы 16 января 09:45
Курс маната по отношению к мировым валютам на 10 января
Финансы 10 января 09:44
Официальный курс маната к мировым валютам на 7 января
Финансы 7 января 09:56
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 декабря
Финансы 20 декабря 2019 10:30
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам на 9 декабря
Финансы 9 декабря 2019 10:10
Официальный курс маната к мировым валютам на 4 декабря
Финансы 4 декабря 2019 09:38
Лента новостей
Bakubus закупит подушки безопасности
Тендеры 10:37
Нефть умеренно дешевеет после роста цен днем ранее
Энергетика 10:28
Прогноз: Brent может подорожать до 68 долларов за баррель
Финансы 10:28
Epsilon продолжает строительство газопровода в Кашкадарьинской области Узбекистана
Строительство 10:25
ЦИК Азербайджана издал брошюры для представителей СМИ, сотрудников полиции и наблюдателей
Политика 10:25
В первом квартале 2020 г. уровень Каспия будет относительно низким
Общество 10:19
Конгрессмен: США рядом со своим союзником и партнером - Азербайджаном
Политика 10:12
Токио начал подготовку к внедрению систем связи 6G
Другие страны 10:10
В США начали разработку вакцины против пневмонии нового типа
США 10:05