В Азербайджане рассматривается внедрение новой модели страхования вкладов

Баку/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассматривает новую модель страхования вкладов.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом сказал журналистам на пресс-конференции, посвященной изменению учётной ставки, председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов

По словам Рустамова, необходим плавный выход из системы полного страхования вкладов.

"После плавного, мягкого решения всех имеющихся проблем в области страхования вкладов, мы встанем перед необходимостью внедрения новой модели страхования", - сказал председатель ЦБА.

Рустамов отметил, что некоторые проблемы, имеющиеся в финансовом секторе, еще не решены. Однако, на сегодняшний день в стране достигнута финансовая стабильность.

"ЦБА имеет все возможности для решения всех точечных проблем и должен сделать это в кратчайшие сроки" - подытожил председатель Центробанка.

Напомним, сегодня в Центральном банке проходит пресс-конференция, посвященная изменению учётной ставки в Азербайджане.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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