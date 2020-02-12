БАКУ/Trend/ - Азербайджан может принять новую программу по развитию цифровых платежей в стране.

Как сообщает во вторник Trend с мероприятия, об этом на форуме VISA Cashless: Driving the future сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

По словам Нуриева, в этом году завершается "Государственная программа расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы", в связи с чем правительство сталкивается с необходимостью разработки нового пакета документов на последующий период и расширения сферу действия целевой программы.

Напомним, сегодня в Баку проходит первый в Азербайджане форум VISA Cashless: Driving the future, организованный при поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА), Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРКА), портала "Азэкспорт" и некоторых частных новостных агентств, включая Trend. На форуме участвуют представители платежной системы VİSA, ЦБА, ЦАЭРКА, а также эксперты в финансовом секторе.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова).