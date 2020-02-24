Азербайджанские аналитики: Цены на нефть останутся выше $55 за баррель

БАКУ/Trend/ - Нефть на энергетических биржах вновь начала дорожать и прогнозируется, что цена барреля европейской нефти марки Brent, которая за последние две недели выросла до 13 процентов (а затем начала падать до 56 долларов), в ближайшей перспективе будет оставаться выше 55 долларов и может продолжить рост.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

На динамику цен также повлияют важные фундаментальные данные о запасах нефти и бензина в США, которые будут обнародованы в среду в 19:30 по бакинскому времени.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

На фоне опасений экономических потерь на международных валютных биржах из-за угрозы коронавируса с начала года спрос на доллар все это время продолжал расти. Однако после того, как в последние дни Китай объявил о сокращении числа новых случаев заражения, в торгах доллара наблюдается снижение, которое может углубиться, даже если будет скорректировано.

Таким образом, рост, который мы также наблюдаем в курсе EUR/USD может продолжиться до 1,09 доллара за евро.

Британский фунт стерлингов

Курс GBP/USD по тем же причинам начал повышаться, обретя поддержку на уровне 1,29 доллара. Ожидается, что рост валюты может продолжиться до отметки в 1,31 доллара за фунт.

Рост цен на нефть на энергетических биржах, вероятно, также может положительно повлиять на цену фунта.

Турецкая лира

По курсу лиры также наблюдается снижение, при этом прогнозируется, что падение лиры может продолжиться до уровня 6,15 лиры за доллар.

Причиной снижения лиры является политика снижения процентных ставок ЦБ Турции, с другой стороны - повторный рост инфляции.

Золото

Наличие в мире политических и экономических рисков приводит к тому, что спрос на золото на рынках цветных металлов остается актуальным. Так, цена за унцию на прошлой неделе снова начала расти и может дойти до 1 681 долларов (52,2 доллара за грамм), однако затем начала снижаться и согласно анализу, курс пойдет вспять и стабилизируется на отметке 1 608 долларов (50 долларов за грамм).

Внимание: Вышеизложенные данные носят полностью рекомендательный характер. Операции по этому виду деятельности входят в группу высокого риска, и ЗАО InvestAz, исходя из вышесказанного, не несет никаких обязательств по осуществляемым инвестиционным операциям.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)