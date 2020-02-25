Торги на Токийской фондовой бирже открылись обвалом вслед за падением в США

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже во вторник открылись обвалом на фоне мощного падения, зафиксированного накануне на финансовых площадках США. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, за первые 15 минут торгов Nikkei рухнул на 3,56%, до отметки 22 553,65 пункта. Главным фактором снижения индексов стал обвал, зафиксированный в США на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса.

В понедельник ключевые индексы значительно снизились по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике. Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 1031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27 960,80 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 111,86 пункта (3,35%) и оказался на отметке 3225,89 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 355,31 пункта (3,71%), до 9221,28 пункта.