Bank of Baku обновит автоматизированную банковскую систему

БАКУ/Trend/ - Компания R-Style Softlab и Bank of Baku заключили договор на модернизацию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские банковские СМИ, обновление имеющейся версии системы до более современной позволит банку эффективно развивать ключевые направления деятельности, повысить качество обслуживания клиентов и снизить операционные риски.

Руководитель ИТ-службы банка Анар Аббасов отметил, что в результате реализации проекта по переходу на новую версию АБС Bank of Baku планирует получить систему, отвечающую современным требованиям и тенденциям в сфере банковской автоматизации.

"Обновление ИТ-инфраструктуры ключевых направлений бизнеса позволит нам повысить привлекательность сервисов для розничных и корпоративных клиентов, создать современный банкинг, позволяющий вести быстрые платежи и разного рода банковские операции в режиме 24/7 и тем самым укрепить позиции на финансовом рынке Азербайджана" - сказал он.

Заместитель генерального директора и директор департамента банковского ПО RS-Bank в R-Style Softlab Ринат Каримов отметил, что Bank of Baku является давним клиентом компании и использует ее решения более десяти лет:

"Внедрение современной версии АБС RS-Bank V.6 поможет финансовой организации наращивать функциональность, необходимую для осуществления амбициозных планов по дальнейшему развитию.

Дорожная карта этого масштабного проекта состоит из трех этапов, реализация которых предполагает три года совместных работ. Наши специалисты приступили к обследованию в банке. В текущем году планируем реализовать первый этап, в который входит замена ядра системы и переход на онлайн-интеграцию АБС с фронт-офисной системой банка, что позволит обеспечить финансовой организации работу с клиентами в режиме 24/7".

(Автор: Эльдар Джанашвили.)

Twitter: @eldarjanashvili