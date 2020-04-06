Азербайджанские аналитики: Brent может подорожать до 43 долларов за баррель

БАКУ/Trend/ - Распространение в последние дни новостей о переговорах между США, Саудовской Аравией и Россией по обеспечению устойчивых цен на нефть на энергетических биржах приводит к росту цен на нефть Brent, которая в настоящее время торгуется на уровне 34 долларов за баррель, может достичь значения до 46 долларов за баррель, если она сломает максимум на прошлой неделе в отметке 36 долларов за баррель.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Евро

На международных валютных биржах курс EUR/USD снизился до 1,08 доллара в результате роста стоимости доллара по сравнению с ведущими валютами на прошлой неделе. Согласно техническому анализу, если цена евро проломит поддержку в 1,0770 доллара, снижение может продолжаться и до 1,06 доллара.

Во вторник в 10:00 по бакинскому времени будут объявлены важные фундаментальные показатели по промышленному производству из Германии, внешнеторговому обороту из Франции и инфляции из США.

Британский фунт стерлингов

Курс GBP/USD также находится под давлением на фоне роста доллара. Согласно анализу, если цена одного фунта останется ниже 1,24 доллара в течение текущей недели, то следует ожидать вторую волну снижения.

Кроме того, в центре внимания инвесторов - важные статистические показатели, связанные с экономическим развитием, промышленным и внешнеторговым оборотом из Великобритании, которые будут опубликованы в четверг в 10:00.

Турецкая лира

Курс USD/TRY, который последний год колеблется на максимуме, также продолжает повышаться, и пока остается выше уровня поддержки. Подорожание может продолжаться до 6,96 турецких лир.

В центре внимания инвесторов окажутся показатели по безработице в Турции, ожидаемые в пятницу в 11:00.

Золото

Наличие в мире политических и экономических рисков приводит к тому, что спрос на золото на рынках цветных металлов остается актуальным, обеспечив поддержку на отметке в 1643 доллара за унцию (52,8 долларов/грамм). В ближайшей перспективе рост цены за унцию ожидается до отметки 1703 долларов (54,8 доллара за грамм).

Внимание: Вышеизложенные данные носят полностью рекомендательный характер. Операции по этому виду деятельности входят в группу высокого риска, и ЗАО InvestAz, исходя из вышесказанного, не несет никаких обязательств по осуществляемым инвестиционным операциям.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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