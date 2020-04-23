Эльшад Мамедов: Налоговое стимулирование частного сектора крайне необходимо для оживления национальной экономики

БАКУ/Trend/ - Налоговое стимулирование частного сектора крайне необходимо для оживления национальной экономики, и соответственно, двукратное сокращение налоговой ставки для определенной категории налогоплательщиков является одним из механизмов стимулирования деловой активности в нелегкий период пандемии. Об этом заявил в четверг Trend экономический эксперт и профессор Государственного экономического университета Эльшад Мамедов.

По словам Мамедова, с точки зрения снижения фискальной нагрузки введенные налоговые изменения являются безусловным стимулом для экономического роста, хотя и не могут полностью заменить более существенное денежно-кредитное стимулирование.

Вместе с тем, он отмечает, что процессы налогового реформирования, связанные с углублением льгот для предпринимателей должны носить затяжной последовательный характер и по мере возникновения новых рисков для устойчивости экономики страны необходимо будет также принимать новые решения. В целом, отсутствие каких-либо мер по стимулированию экономики может привести к резкому сокращению субъектов бизнеса на рынке, что грозит серьезными проблемами для экономики.

Он также отметил, что помимо реформ в социально-экономической и налоговой политике наиболее актуальны сейчас для восстановления национальной экономики в первую очередь прирост инновационно-инвестиционной деятельности, наращивание денежной массы и кредитное стимулирование экономики с адекватными ставками не более трех процентов.

При этом, по словам эксперта, Центральный банк должен осуществлять целевое финансирование экономики посредством коммерческих банков, осуществляющих по каждому сектору экономики дифференцированную кредитную политику для финансирования реального сектора по ставкам ниже уровня рентабельности в конкретном секторе экономики: «Только так мы можем добиться возрастания деловой активности в реальном секторе экономики, что крайне важно. Вместе с тем, по налоговой политике – в условиях, когда необходимо повышать конкурентоспособность реального сектора экономики высокотехнологичных сфер национального реального сектора, я думаю, что нам нужно постепенно отходить от налога на добавленную стоимость, так как, в первую очередь, - это налог на высокотехнологичные сферы», - сказал Мамедов.

Вместе с тем, отметил он, необходимо, особенно в условиях наращивания денежной массы, добиться того, чтобы она не утекала на валютный рынок, не генерировалась бы на финансовом рынке, а переходила в реальный сектор экономики. Для этого необходимо внедрение эффективного контроля за движением капитала, в первую очередь трансграничных финсредств. Также необходимо введение валютных ограничений и налога на спекулятивные валютные операции, с тем, чтобы максимально ограничить действие спекулятивного капитала на валютном рынке страны.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)