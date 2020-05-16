Азербайджан активно сотрудничает с зарубежными инвесторами

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день НБКО "Исполнительное кредитное Агентство" ("ИКА"), являясь членом Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA), как и многие другие микрофинансовые организации (МФО) страны активно участвует в различных экономических проектах страны с привлечением местных и зарубежных финансовых экспертов и партнеров.

Об этом сказал Trend председатель совета правления НБКО "ИКА" Ариф Алиев.

По его словам, организация сотрудничает с чешским порталом MyELEN, оказывающим содействие по микрофинансированию проектов. Для привлечения частных иностранных инвесторов НБКО "ИКА" активно сотрудничает с консалтинговой компанией Admore Capital Corporation. Кроме этого, организация продолжает сотрудничество с некоторыми кредитными союзами, оказывая им коллекторские услуги, а также услуги по форфейтингу и факторингу.

"Наша организация активно участвует и в социальных проектах, оказывая материальную помощь малоимущим семьям. Так согласно призыву главы государства в рамках борьбы с последствиями пандемии короновируса мы перечисляем средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Что касается преимуществ, НБКО "ИКА" в силу прозрачности своей деятельности и отчетности, всегда открыта к сотрудничеству на взаимовыгодной основе с самыми разными местными и с зарубежными организациями. И предыдущие годы являются доказательством того, что благодаря плодотворному сотрудничеству возможно достижение поставленных целей", - отметил Алиев.

Касаясь темы реструктуризации проблемных кредитов, он сказал, что в общей сложности до сегодняшнего дня было реструктуризовано 25 процентов портфеля кредитов физическим лицам.

"Дело в том, что согласно данному Указу Президента Азербайджана, реструктуризации подлежали проблемные кредиты, соответствующие определённым критериям и выданные с 2012 года. Учитывая произведённые в 2012 году структурные изменения в менеджменте "ИКА", в последующие годы значительно улучшилось качество портфеля, в следствии чего уменьшилась и доля проблемных кредитов", - сказал он.

Отметим, что "Исполнительное кредитное агентство" является небанковской кредитной организацией. 9 сентября 2002 года зарегистрирована в министерстве юстиции Азербайджана, а 22 сентября 2005 года прошла повторную регистрацию.

В период 2002-2012 годов НБКО "ИКА" выполняла функцию агента-исполнителя проекта по "Развитию и кредитованию сельского хозяйства". Данный проект осуществлялся в соответствии с Кредитным договором от 4 октября 1999 года между Азербайджаном и Всемирным банком.

В рамках проекта были выданы краткосрочные кредиты для развития фермерской деятельности и малого бизнеса в мелких сельскохозяйственных предприятиях через кредитные союзы, группы заёмщиков и индивидуальные фермерские хозяйства.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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