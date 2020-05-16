В Азербайджане объявлены даты выдачи компенсаций по защищенным вкладам в Amrahbank и Atabank

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане объявлены даты начала приема заявлений и выдачи компенсаций по защищенным депозитам в ОАО Amrahbank и ОАО Atabank.

Как сообщает Trend со ссылкой на Фонд страхования вкладов, прием заявлений и выдача компенсаций филиалами ОАО Kapital bank по вкладам до 30 тысяч манатов включительно будет осуществляться с первого июня 2020 года в ОАО Amrahbank и Atabank.

Прием заявлений и выдача компенсаций в филиалах ОАО Kapital Bank по вкладам свыше 30 тысяч манатов - с первого июля 2020 года.

При обращении в соответствующие филиалы ОАО Kapital Bank для получения компенсаций, необходимо представить договор вклада (вместе с приложениями), сберегательную книжку, другие документы, подтверждающие владение вкладом (квитанции со счета) и документ, удостоверяющий личность, в соответствии с процедурами выплаты компенсаций.

В связи с выплатой компенсаций будет предоставлена дополнительная информация о филиальной сети ОАО Kapital Bank.

Согласно статье 28.3 Закона Азербайджана «О страховании вкладов» Фонд страхования вкладов принимает заявления вкладчиков в течение года со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсации.

Напомним,что решением правления Центрального банка Азербайджана от 28 апреля 2020 года лицензии, выданные Amrah Bank и Atabank на осуществление банковской деятельности, были аннулированы. В соответствии с решением Попечительского совета Фонда страхования вкладов, ОАО Kapital Bank было выбрано в качестве банка-агента для возмещения защищенных вкладов в Atabank и Amrahbank.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)