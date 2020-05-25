ЧБТР и Австрийский банк развития профинансируют МСП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) подписал соглашение с Австрийским банком развития (OeEB) на сумму 30 миллионов евро, нацеленное на финансирование проектов частного сектора и инвестиционных программ в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, а также на обеспечение оборотного капитала и экспортного финансирования в Азербайджане, Грузии, Молдове, Украине, Албании и других странах.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ЧБТР, основными бенефициарами этого механизма станут малые и средние предприятия (МСП), которым будет уделено приоритетное внимание как категории, наиболее пострадавшей от последствий пандемии Covid-19.

В рамках соглашения будут предоставлены дополнительные ресурсы для финансирования усилий ЧБТР по содействию мерам, принимаемым правительствами стран-членов в целях оказания помощи в восстановлении экономики после пандемии.



(Автор: Эльдар Джанашвили)