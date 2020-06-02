Официальный курс маната по отношению к мировым валютам

Финансы 2 июня 2020 09:23 (UTC+04:00)
Официальный курс маната по отношению к мировым валютам

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе июня установлен на уровне 1,7 и 1,8914 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют

Валюта

02.06.2020

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8914

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1543

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0248

1 белорусский рубль

1 BYN

0,7077

1 бразильский реал

1 BRL

0,3169

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,0977

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1387

1 чешская крона

1 CZK

0,0707

100 чилийских песо

100 CLP

0,2142

1 китайский юань

1 CNY

0,2388

1 датская крона

1 DKK

0,2538

1 грузинский лари

1 GEL

0,5511

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2193

1 индийская рупия

1 INR

0,0225

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,1218

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0118

100 иранских риалов

100 IRR

0,004

1 шведская крона

1 SEK

0,1814

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7683

1 израильский шекель

1 ILS

0,4869

1 канадский доллар

1 CAD

1,2543

1 кувейтский динар

1 KWD

5,5172

1 казахский тенге

1 KZT

0,0042

1 киргизский сом

1 KGS

0,0231

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,3957

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0771

1 молдавская лея

1 MDL

0,0971

1 египетский фунт

1 EGP

0,1065

1 норвежская крона

1 NOK

0,1764

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0167

1 польский злотый

1 PLN

0,4296

1 российский рубль

1 RUB

0,0247

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2088

1 саудовский риал

1 SAR

0,4529

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3311

1 турецкая лира

1 TRY

0,2499

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0568

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1656

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0634

100 японских иен

100 JPY

1,5784

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,0679
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