В Азербайджане состоялась встреча банковских организаций в рамках помощи МСБ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоялась встреча с участием Фонда сберегательных банков Германии международного обслуживания, экспертных групп Ассоциации банков Азербайджана по профилям: “платежные системы и цифровое банковское дело”, а также “маркетинг и PR” и Международной финансовой корпорации (IFC).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Ассоциацию, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между ее участниками и Центральным банком Азербайджана.

Помимо этого, в Ассоциации созданы новые агитационные материалы в формате видеороликов о том, как гражданам и представителям малого и среднего бизнеса пользоваться цифровыми услугами банков в текущих условиях и одновременно беречь свое здоровье, избегая посещения филиалов и офисов.

Видеоролики представлены на официальном Youtube-канале Ассоциации

В ходе встречи также обсуждалось проведение опроса среди граждан в связи с развитием цифровых платежей.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili