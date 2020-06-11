Сумма компенсаций вкладчикам двух ликвидированных азербайджанских банков превысила 47 млн манатов

БАКУ /Trend/ - С первого по 10 июня 2020 года вкладчикам ОАО Atabank и ОАО Amrahbank, находящимся в процессе ликвидации, были выплачены компенсации в совокупном размере на 47,1 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд страхования вкладов Азербайджана.

Компенсации по защищенным вкладам в ОАО Atabank и ОАО Amrahbank выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО Kapital Bank и систему быстрых денежных переводов Xəzri в 35 филиалах.

Напомним, что решением правления Центрального банка Азербайджана от 28 апреля 2020 года лицензии, выданные Amrah Bank и Atabank на осуществление банковской деятельности, были аннулированы. В соответствии с решением Попечительского совета Фонда страхования вкладов, ОАО Kapital Bank было выбрано в качестве банка-агента для возмещения защищенных вкладов в Atabank и Amrahbank.

В соответствии со статьей 28.3 закона Азербайджана ”О страховании вкладов" Фонд страхования вкладов принимает заявления вкладчиков в течение года со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсации.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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