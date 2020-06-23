MasterCard: Электронная коммерция в Азербайджане станет еще популярнее

БАКУ/Trend/ - В период постпандемии в Азербайджане наметились следующие тенденции: снижение числа филиалов финансовых институтов, наличного денежного оборота, рост числа банкоматов и безналичных платежей, сообщил Trend глава представительства компании MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар.

По его словам, также в стране в связи с этим расширятся возможности электронной коммерции.

"Изменятся не только деятельность банков и платежных компаний, а также поведение трейдеров и потребителей", - сказал он.

Касаясь ситуации с туризмом и транспортными перевозками, где также часто используются безналичные транзакции, Чакар предположил, что путешествия превратятся в более незапланированные и импульсивные, а предпочтение будет отдано больше внутренним поездкам.

Таким образом, подчеркнул он, перевозки автотранспортом будут иметь более высокий спрос, чем авиасообщение.

Электронная коммерция станет еще популярнее, а курьерские адресные поставки продуктов питания и одежды значительно возрастут. В первое время, по его словам, возможны некоторые трудности, но те, кто смогут адаптироваться, получат более высокую долю на рынке.

Глава представительства компании отметил, что в связи с ростом безналичных платежей в период постпандемии кибербезопасность станет еще более важной.

Чакар также отметил, что в период пандемии Mastercard запустил новое приложение, увеличивающее срок использования карты клиентами, которые не могут посетить филиалы банков.

"Также одним из наших самых важных шагов является внедрение программы Priceless Specials, которую мы применяем для поддержки нашей торговой сети через наши личные каналы и онлайн-инвестиции", - подытожил Чакар.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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