Микаил Джаббаров: В Азербайджане необходимо поддерживать процесс цифровизации нацэкономики

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо поддерживать процесс цифровизации экономики страны.

Как сообщает во вторникTrend, об этом сказал на пресс-конференции министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, министерством рассматриваются разные направления развития национальной экономики в период постпандемии.

Джаббаров отметил, что в стране реализуется несколько важных проектов.



"Так, например, инфраструктура в Алятском порту создает условия для перевозки новых видов грузов из Средней Азии. Мы уверены, что транзитный потенциал порта в дальнейшем расширится ", - сказал он.

Джаббаров выразил надежду, что в экономической сфере процессы приватизации будут проходить более эффективно.

В настоящее время ведутся переговоры по созданию фонда за счет внутреннего и внешнего капитала.

(Автор: Самир Али. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)