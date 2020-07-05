Кредитование промышленности в Азербайджане значительно увеличилось
БАКУ/Trend/ - По состоянию на первое мая 2020 года наибольшая доля кредитов в Азербайджане пришлась на сферу домашнего хозяйства, составив 44,5 процента, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центробанка.
Объем кредитов в секторе домохозяйства увеличился на 16 процентов (916,8 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 6,575 миллиарда манатов.
Объем кредитов в сфере торговли и услуг на конец мая 2020 года увеличился на 5,5 процента (126,6 миллиона манатов) по сравнению с концом мая 2019 года, составив 2,413 миллиарда манатов, удельный вес от общего объема кредитных вложений в данный сектор составил 16,3 процента.
Объем кредитов в сфере транспорта и связи составил 961 миллион манатов, что эквивалентно 6,5 процента от общего объема кредитов в реальном секторе. За год этот показатель сократился на 26,1 процента или на 339,3 миллиона манатов.
В сфере промышленности и производства отмечен рост кредитования в полтора раза.
Распределение кредитного портфеля по сферам экономики:
|
Сфера экономики:
|
Объем кредитов, май 2020 года
|
Объем кредитов, май 2019 года
|
Доля (%), май 2020 года
|
Доля (%), май 2019 года
|
Торговля и услуги
|
2 413,6
|
2 274,2
|
16,3
|
17,3
|
Энергетика, химия и природные ресурсы
|
623,5
|
444,4
|
4,2
|
3,4
|
Сельское хозяйство и переработка
|
582,9
|
497,4
|
3,9
|
3,8
|
Строительство и имущество
|
426,5
|
365,8
|
2,9
|
2,8
|
Промышленность и сектор производства
|
1 159,3
|
772,9
|
7,9
|
5,9
|
Транспорт и связь
|
961,9
|
1 301,2
|
6,5
|
9,9
|
Домохозяйство
|
6 575,3
|
5 658,5
|
44,5
|
42,9
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)
Twitter: @eldarjanashvili