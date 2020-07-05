Кредитование промышленности в Азербайджане значительно увеличилось

БАКУ/Trend/ - По состоянию на первое мая 2020 года наибольшая доля кредитов в Азербайджане пришлась на сферу домашнего хозяйства, составив 44,5 процента, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Центробанка.

Объем кредитов в секторе домохозяйства увеличился на 16 процентов (916,8 миллиона манатов) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 6,575 миллиарда манатов.

Объем кредитов в сфере торговли и услуг на конец мая 2020 года увеличился на 5,5 процента (126,6 миллиона манатов) по сравнению с концом мая 2019 года, составив 2,413 миллиарда манатов, удельный вес от общего объема кредитных вложений в данный сектор составил 16,3 процента.



Объем кредитов в сфере транспорта и связи составил 961 миллион манатов, что эквивалентно 6,5 процента от общего объема кредитов в реальном секторе. За год этот показатель сократился на 26,1 процента или на 339,3 миллиона манатов.

В сфере промышленности и производства отмечен рост кредитования в полтора раза.

Распределение кредитного портфеля по сферам экономики:

Сфера экономики: Объем кредитов, май 2020 года Объем кредитов, май 2019 года Доля (%), май 2020 года Доля (%), май 2019 года Торговля и услуги 2 413,6 2 274,2 16,3 17,3 Энергетика, химия и природные ресурсы 623,5 444,4 4,2 3,4 Сельское хозяйство и переработка 582,9 497,4 3,9 3,8 Строительство и имущество 426,5 365,8 2,9 2,8 Промышленность и сектор производства 1 159,3 772,9 7,9 5,9 Транспорт и связь 961,9 1 301,2 6,5 9,9 Домохозяйство 6 575,3 5 658,5 44,5 42,9

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili