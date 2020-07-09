Манат вырос по отношению к турецкой лире
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое июля установлен на уровне 1,7 и 1,932 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют
|
09.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,932
|
0,0149
|
0,0133
|
0,0250
|
1 российский рубль
|
0,0238
|
0
|
-0,0011
|
0,3598
|
1 турецкая лира
|
0,2477
|
-0,0001
|
-0,0031
|
-0,4223
|
1 австралийский доллар
|
1,1882
|
0,0085
|
0
|
0,2338
|
1 аргентинский песо
|
0,024
|
0
|
-0,0006
|
0,1987
|
1 белорусский рубль
|
0,6966
|
0
|
-0,0199
|
0,3187
|
1 бразильский реал
|
0,3184
|
0,0025
|
-0,0342
|
0,0258
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0
|
-0,1052
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1005
|
0,0015
|
-0,0010
|
-0,1745
|
100 южнокорейских вон
|
0,1423
|
0,0741
|
0,0003
|
-0,0392
|
1 чешская крона
|
0,0725
|
0,0007
|
0,0004
|
-0,3540
|
100 чилийских песо
|
0,2164
|
0,0018
|
-0,0048
|
0,0417
|
1 китайский юань
|
0,2434
|
0,0012
|
0,0032
|
0,5313
|
1 датская крона
|
0,2594
|
0,0021
|
0,0020
|
-1,9076
|
1 грузинский лари
|
0,556
|
-0,0005
|
-0,0092
|
0,0107
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0
|
0,0001
|
2,1432
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0
|
0,0002
|
-0,1679
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1472
|
0,0125
|
-0,0125
|
-1,7058
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0
|
-0,0004
|
-0,2906
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
0
|
0,5174
|
1 шведская крона
|
0,1857
|
0,0019
|
0,0012
|
-5,0987
|
1 швейцарский франк
|
1,815
|
0,0110
|
0,0407
|
1,2545
|
1 израильский шекель
|
0,4929
|
0,0004
|
0,0003
|
5,4980
|
1 канадский доллар
|
1,2589
|
0,0094
|
-0,0100
|
-0,1083
|
1 кувейтский динар
|
5,5224
|
0,0056
|
0,0003
|
-0,3888
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
-0,0002
|
0,0232
|
1 киргизский сом
|
0,0216
|
-0,0001
|
-0,0013
|
0,3037
|
100 ливанских фунтов
|
0,113
|
0,0006
|
0,0002
|
-0,0273
|
1 малайзийский ринггит
|
0,3987
|
0,0012
|
-0,0002
|
-0,0980
|
1 мексиканский песо
|
0,075
|
0,0005
|
-0,0037
|
0,0864
|
1 молдавская лея
|
0,0987
|
0,0003
|
-0,0001
|
-0,2663
|
1 египетский фунт
|
0,1062
|
0,0001
|
0,0013
|
-0,0100
|
1 норвежская крона
|
0,1818
|
0,0025
|
-0,0014
|
-0,8182
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0100
|
1 польский злотый
|
0,4316
|
0,0032
|
-0,0019
|
-0,8182
|
1 сингапурский доллар
|
1,223
|
0,0049
|
-0,0004
|
-1,1250
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0
|
0,0002
|
0,1567
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,3443
|
0,0007
|
0,0021
|
2,0478
|
1 тайваньский доллар
|
0,0578
|
0,0001
|
0,0006
|
0,0033
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0005
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0632
|
-0,0001
|
-0,0010
|
-0,0033
|
100 японских иен
|
1,5847
|
0,0035
|
0,0106
|
0,0211
|
1 новозеландский доллар
|
1,1195
|
0,0073
|
0,0076
|
-0,0075
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva