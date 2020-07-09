Манат вырос по отношению к турецкой лире

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое июля установлен на уровне 1,7 и 1,932 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют 09.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,932 0,0149 0,0133 0,0250 1 российский рубль 0,0238 0 -0,0011 0,3598 1 турецкая лира 0,2477 -0,0001 -0,0031 -0,4223 1 австралийский доллар 1,1882 0,0085 0 0,2338 1 аргентинский песо 0,024 0 -0,0006 0,1987 1 белорусский рубль 0,6966 0 -0,0199 0,3187 1 бразильский реал 0,3184 0,0025 -0,0342 0,0258 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0 -0,1052 1 южноафриканский ранд 0,1005 0,0015 -0,0010 -0,1745 100 южнокорейских вон 0,1423 0,0741 0,0003 -0,0392 1 чешская крона 0,0725 0,0007 0,0004 -0,3540 100 чилийских песо 0,2164 0,0018 -0,0048 0,0417 1 китайский юань 0,2434 0,0012 0,0032 0,5313 1 датская крона 0,2594 0,0021 0,0020 -1,9076 1 грузинский лари 0,556 -0,0005 -0,0092 0,0107 1 гонконгский доллар 0,2194 0 0,0001 2,1432 1 индийская рупия 0,0227 0 0,0002 -0,1679 1 британский фунт стерлингов 2,1472 0,0125 -0,0125 -1,7058 100 индонезийских рупий 0,0118 0 -0,0004 -0,2906 100 иранских риалов 0,004 0 0 0,5174 1 шведская крона 0,1857 0,0019 0,0012 -5,0987 1 швейцарский франк 1,815 0,0110 0,0407 1,2545 1 израильский шекель 0,4929 0,0004 0,0003 5,4980 1 канадский доллар 1,2589 0,0094 -0,0100 -0,1083 1 кувейтский динар 5,5224 0,0056 0,0003 -0,3888 1 казахский тенге 0,0041 0 -0,0002 0,0232 1 киргизский сом 0,0216 -0,0001 -0,0013 0,3037 100 ливанских фунтов 0,113 0,0006 0,0002 -0,0273 1 малайзийский ринггит 0,3987 0,0012 -0,0002 -0,0980 1 мексиканский песо 0,075 0,0005 -0,0037 0,0864 1 молдавская лея 0,0987 0,0003 -0,0001 -0,2663 1 египетский фунт 0,1062 0,0001 0,0013 -0,0100 1 норвежская крона 0,1818 0,0025 -0,0014 -0,8182 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0001 -0,0100 1 польский злотый 0,4316 0,0032 -0,0019 -0,8182 1 сингапурский доллар 1,223 0,0049 -0,0004 -1,1250 1 саудовский риал 0,4532 0 0,0002 0,1567 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,3443 0,0007 0,0021 2,0478 1 тайваньский доллар 0,0578 0,0001 0,0006 0,0033 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0005 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0632 -0,0001 -0,0010 -0,0033 100 японских иен 1,5847 0,0035 0,0106 0,0211 1 новозеландский доллар 1,1195 0,0073 0,0076 -0,0075

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva