Азиатский банк развития поддержит Азербайджан в борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) выделил финансовую помощь странам, входящим в Центрально-Азиатскую региональную программу экономического сотрудничества (Central Asia Regional Economic Cooperation-CAREC), а также странам Кавказа для поддержки неотложных мер реагирования в борьбе с коронавирусной пандемией.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР).

Согласно информации, эта программа поддержки будет реализована в Азербайджане, Афганистане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Пакистане,Таджикистане, Узбекистане и других странах.

"Стоимость программы технической поддержки составляет 3,9 миллиона долларов США. Из них три миллиона долларов США будет выделено специальным фондом технической помощи АБР в виде гранта, 500 тысяч долларов - Фондом регионального сотрудничества и интеграции, 400 тысяч долларов - Фондом сокращения бедности и регионального сотрудничества Китайской Народной Республики.

По данной информации, АБР будет управлять программой технической помощи и станет исполнительным органом. Срок реализации программы начнется с июля 2020 года и продлится до июля 2023 года.

Данная техническая помощь расширит региональное сотрудничество в области здравоохранения между странами, входящими в CAREC, а также на Кавказе. Поддержка будет способствовать региональному политическому диалогу, обмену знаниями и навыками, созданию более скоординированного подхода к общим проблемам и вызовам, с которыми сталкивается система здравоохранения.

В частности, поддержка технической помощи будет способствовать инновационным решениям в борьбе с пандемией коронавируса.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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