Экспорт Азербайджана через "единое окно" значительно увеличился

БАКУ /Trend/ - Общий объем экспорта азербайджанской продукции посредством системы "единое окно" в январе-июне 2020 года составил 95,3 миллиона долларов, что на 19 процентов меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В июне центр поддержки экспорта "единое окно" выдал сотням предпринимателей соответствующие сертификаты на осуществление экспортных операций, в результате чего был осуществлен экспорт ненефтяной продукции на сумму 17 миллионов долларов.

Согласно данным отчета, в этот период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года было экспортировано ненефтяной продукции на 16,7 процента больше.

Напомним, что в 2019 году общий объем экспорта продукции Азербайджана посредством системы "единое окно" составил 140,4 миллиона долларов, что на 6,4 процента меньше показателя 2018 года, который составил 150 миллионов долларов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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