Ценные бумаги Минфина Азербайджана пользуются большим спросом

БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГСО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 20 миллионов манатов. Срок оборота составляет 1092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 12 инвесторов подали 17 заявок в ценовом диапазоне от 90,3179 маната (при доходности в 13 процентов) до 101,0382 маната (8,732 процента) за одну облигацию.

Согласно решению министерства финансов, цена отсечения облигаций составила 100 манатов (девять процентов), а средневзвешенная цена – 100,6942 маната (8,732 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 87,795 миллиона манатов, а объем размещения – 18,968 миллиона манатов.

Участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 19 августа 2020 года (T+1).

(Автор: Эльдар Джанашвили.)

Twitter: @eldarjanashvili