Ассоциация страховщиков Азербайджана расширяет сотрудничество с Центробанком

БАКУ /Trend/ - В предстоящие годы совместно со страховыми компаниями и бюро обязательного страхования (БОС) планируется осуществить множество проектов и мероприятий под контролем Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сообщили Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

По словам представителя АСА, перед пандемией, ассоциация вместе со страховыми компаниями, в рамках программы информирования граждан, проводила встречи с гражданами и сотрудниками, занимающимися страховой деятельностью в регионах Азербайджана и в Баку. Населению предоставлялась информация о рисках и пользе приобретаемого продукта.

Более того, AСA совместно со страховыми компаниями в соответствии с "правилами о назначениях использования средств, накопленных в фонде" реализовала проект "Держи дистанцию", который охватил первые три месяца 2020 года. Основной целью этого проекта являлось информирование граждан, что используя мобильный телефон за рулём, они рискуют жизнью.

По данным АСA, в настоящее время ведутся переговоры со многими государственными и негосударственными организациями, с большинством которых предполагается подписание меморандумов о партнерстве. В качестве первого шага подписан меморандум с Национальным автомобильным клубом Азербайджана.

Отметим, что 20 страховых компаний, одна перестраховочная компания и 5 юридических лиц, действующих на страховом рынке Азербайджана, являются членами "Ассоциации страховщиков Азербайджана".

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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