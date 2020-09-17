Минфин Азербайджана разместит государственные среднесрочные облигации

Финансы 17 сентября 2020 11:01 (UTC+04:00)
Минфин Азербайджана разместит государственные среднесрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 22 сентября 2020 года пройдет аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 20 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

Сообщается, что на торгах будут предложены облигации номиналом 100 манатов со сроком обращения 728 дней и доходностью в восемь процентов.

Сроки оплаты процентов - 23 марта 2021 года, 21 сентября 2021 года, 22 марта 2022 года и 20 сентября 2022 года.

Сроки выплат по облигациям - 20 сентября 2022 года.

В ходе аукциона допускается принятие неконкурентных ордеров при условии, что выпуск облигаций не превышает 20 процентов. Кроме того, эмитент может не принимать эти заказы, если объем заказов, выданных участниками аукциона на покупку облигаций, ниже 20 процентов от объема облигаций, выпущенных эмитентом на аукционе.

В случае, если в ходе аукциона спрос на государственные облигации превысит предложение и цена будет удовлетворена эмитентом, объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов.

Лица, заинтересованные в участии в аукционе, могут обратиться в инвестиционные компании - члены биржи.

Отметим, что андерайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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