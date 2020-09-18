В Азербайджане в текущем году были реструктуризированы кредиты 49 тыс. заемщиков - председатель правления Центробанка

БАКУ /Trend/ - C начала текущего года Центральным Банком Азербайджана (ЦБА) была представлена ликвидная поддержка банковскому сектору в размере одного миллиарда манатов. Как сообщает Trend об этом заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов на заседании Совета по сотрудничеству с предпринимателями Азербайджана.

По данным ЦБА, 16 сентября 2020 года состоялось очередное заседание Совета по сотрудничеству с предпринимателями при правлении Центрального банка. В заседании приняли участие представители Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана, Ассоциации банков Азербайджана, предприниматели и представители банковского сектора, а также другие представители, не являющиеся членами Совета. В заседании также приняли участие председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Таир Миркишили и директор Учебного центра банка Джаваншир Абдуллаев.

По данным ЦБА, председатель правления Центробанка Э. Рустамов отметил, что в результате принятых Центробанком мер объемы бизнес-кредитования и ипотечного кредитования увеличились, а потребительское кредитование сократилось. В частности, в 2020 году нормативные требования к кредитам предпринимателей, занимающимся экспортной деятельностью, были смягчены, в тоже время были ужесточены требования к потребительским кредитам.

Глава Центробанка подчеркнул, что с целью минимизации негативных последствий пандемии были смягчены ряд пруденциальных нормативов для банков, а также даны рекомендации по увеличению резервов капитала и реструктуризации кредитов экономических субъектов, пострадавших от пандемии. Помимо этого, кредиты 49 тысяч заемщиков на сумму 886 миллионов манатов были реструктуризированы.

Сообщается, что в рамках программы самозанятости, при поддержке ЦБА банки предоставляли различные активы уязвимым группам. Для расширения доступа к финансовым ресурсам в сельской местности ЦБА запустил совместный проект с соответствующими ведомствами.

Выступивший на заседании Глава Ассоциации банков Азербайджана (AБA) Закир Нуриев, в свою очередь, отметил трудности, возникшие в деятельности банков из-за сложившейся ситуации. По его словам, банкам трудно определять дополнительные риски, связанные с субъектами бизнеса.

Наряду с этим, директор Банковского учебного центра Джаваншир Абдуллаев, отметил важность Совета как платформы для сотрудничества между финансовым и банковским сектором и предпринимателями с точки зрения оказания необходимой поддержки бизнесу, особенно в условиях пандемии. Он также подчеркнул важность государственных фондов поддержки бизнеса и отметил важность рассмотрения возможности консолидации их деятельности в текущей ситуации. Абдуллаев добавил, что в Азербайджане, как и во всем мире, банкам целесообразно отдавать предпочтение использованию механизмов государственных гарантий для поддержки бизнеса.

Принявший участие в заседании председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Таир Миркишили высоко оценил деятельность Совета по урегулированию проблем, возникающих при ведении диалога между банковским и частным секторами и довел до сведения участников заседания, что комитет готов поддержать решение возникающих вопросов, связанных с законодательством.

(Автор: Зейни Джафаров)

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