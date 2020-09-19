МВФ о способах улучшения финансового сектора Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Туркменистан должен укрепить пруденциальную систему для сохранения финансовой стабильности, сказала Trend руководитель Миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Туркменистане Наталья Тамириса.

Она добавила, что в целях улучшения финансового сектора Туркменистана, властям следует подготовить конкретные планы действий по реализации пруденциальных мер в соответствии с Базельскими стандартами.

Тамириса отметила, что на основе оценки устойчивости банковского сектора необходимо разработать план, согласно которому закроются несистемные и неплатежеспособные государственные банки, а также приватизируются или рекапитализируются другие банки, также относящиеся к государственному сектору страны.

Она отметила, что постоянное повышение квалификации органов управления банками имеет первостепенное значение в контексте пруденциальных реформ.

Кроме того, Тамириса рассказала, как Туркменистан может привлечь больше иностранных инвестиций в свой финансовый сектор.

"Необходимы широкомасштабные реформы для улучшения инвестиционного климата, модернизации финансового сектора и создания рыночной экономики. Повышение эффективности государственных инвестиций в инфраструктуру, а также в образование и здравоохранение будет способствовать созданию физического и человеческого капитала, необходимого для привлечения иностранных инвестиций и повышения производительности экономики", - сказала она.

Тамириса отметила, что еще одним важным предварительным условием является большая прозрачность в публикации экономических и финансовых данных и информации о существующих законах и нормативных актах.

(Автор: Джейла Алиева.)

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