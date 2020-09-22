Азербайджанские банки приобрели инвалюту почти на $ 73 млн

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на валютном аукционе, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам 72,9 миллиона долларов США, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк страны.

По данным ведомства, спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил 72,9 миллиона долларов и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Как сообщалось ранее, по данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-августе 2020 года фондом на валютных аукционах было продано инвалюты на сумму 5,4 миллиарда долларов США, что на 25 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По заявлениям ГНФАР, в текущем году планируется продать на валютных аукционах инвалюты на 6,8 миллиарда долларов.

Отметим, что ЦБА с 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов и аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

(Автор: Зейни Джафаров)

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