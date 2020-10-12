Страховые компании Азербайджана расширяют возможности использования рыночного потенциала
БАКУ/Trend/ - В нынешней ситуации основной целью страховых компаний Азербайджана является полное использование имеющегося потенциала рынка.
Об этом сообщили Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана.
По данным, Азербайджанский страховой рынок является новым по сравнению с мировым страховым рынком, но он успешно развивается в результате правильно выбранной стратегии страховщиков.
"Однако, самым важным фактором, сдерживающим развитие страхового рынка Азербайджана, является недостаточная информированность о страховании физических лиц и субъектов бизнеса, а также не высокое доверие к этой сфере", - отметили в ассоциации.
Как отметили в АСА, в результате, на сегодняшний день существует большая потребность в углублении страховой культуры и повышении финансовой грамотности среди населения.
"На сегодняшний день, в результате неспособности страховых компаний полностью использовать потенциал рынка, достигнуть желаемый уровень развития не удается. Для этого нам нужно пройти долгий путь. В нынешней ситуации основной целью страховых компаний Азербайджана является полное использование имеющегося потенциала", - сказали в АСА.
По данным ассоциации, в настоящее время в Азербайджане действует 21 страховая компания, которые предлагают клиентам 30-40 продуктов страхования. Учитывая текущее экономическое и демографическое состояние (численность населения), это вполне удовлетворительно.
"Компании должны добиваться заинтересованности людей в продуктах страхования.Такого результата можно добиться в результате правильной стратегии продаж и осуществления рекламных кампаний страховых продуктов", - подытожили в ассоциации.
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: @Fidan_Babaeva