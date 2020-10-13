ЦБ Азербайджана направил письмо протеста Центробанку и Сбербанку России

БАКУ /Trend/ - В ходе мониторинга, проведенного Центральным банком Азербайджана, был выявлен факт участия Сбербанка, действующего в Российской Федерации, в процессе сбора средств для так называемой “НКР”, созданной в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, не признанной и не принятой мировым сообществом, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Установлено, что это осуществляется посредством корреспондентских счетов в Сбербанке в различной валюте.

В связи с этим Центробанком Азербайджана незамедлительно было направлено письмо с резким протестом как в Центральный банк России, так и в Сбербанк. В письме, руководствуясь нормами международного права, с учетом важности сформированных отношений сотрудничества между двумя странами и учреждениями, был выражен решительный протест против участия Сбербанка в процессе сбора средств на финансирование оккупантов.