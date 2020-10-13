В Азербайджане изменены правила временного регулирования кредитных организаций в условиях пандемии

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в “порядок временного регулирования деятельности кредитных организаций в условиях пандемии коронавируса (COVID-19)”, сообщает Trend со ссылкой на данные ЦБА.

В соответствии с пунктом три части III Плана мероприятий во исполнение пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года № 1950 "о ряде мер, связанных со снижением негативного влияния на вопросы занятости в стране и на субъекты предпринимательства” разработан план мероприятий в целях снижения возможного негативного влияния коронавирусной пандемии на банковский сектор Азербайджана и этот план определяет классификацию кредитных групп и групп риска в банках и местных филиалах иностранных банков, действующих в Азербайджане, а также коэффициент стабильности капитала и порядок его расчета.

Согласно правилу, с первого марта 2020 года проценты по кредиту субсидируются юридическим лицам, которые находятся в удовлетворительной классификационной категории и утверждены распоряжением Кабмина Азербайджана № 135s от четвертого апреля 2020 года. Ожидается, что в случае реструктуризации кредитов физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, без создания юридического лица его классификационная категория до реструктуризации не ухудшится до конца сентября 2020 года. В то же время, если льготные кредиты в удовлетворительной классификационной категории по состоянию на начало марта 2020 года и выданные за счет государственных учреждений будут реструктурированы до 30 сентября 2020 года, классификационная категория кредита до реструктуризации не ухудшится.

Согласно поправке, период 30 сентября 2020 года заменен на первое января 2021 года. Иными словами, в случае реструктуризации кредитов юридическим лицам с субсидируемыми процентными ставками и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, категория до реструктуризации не будет ухудшаться до первого января 2021 года. В частности, при реструктуризации льготных кредитов, которые с первого марта 2020 года отнесены к категории удовлетворительных и выданных за счет средств созданных государством структур, категория классификации кредита до реструктуризации не ухудшится до 1 января 2021 года.

Сообщается, что данное правило направлено на снижение негативного влияния резких колебаний на экономику Азербайджана и на макроэкономическую стабильность.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева.)

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