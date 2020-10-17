На минувшей неделе золото и серебро в Азербайджане подешевели (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подешевела на 37,02 маната (1,1 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3244,574 маната, что на 0,6 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
5 октября
|
3218,338
|
12 октября
|
3278,17
|
6 октября
|
3250,91
|
13 октября
|
3250,71
|
7 октября
|
3200,981
|
14 октября
|
3221,14
|
8 октября
|
3205,81
|
15 октября
|
3231,7
|
9 октября
|
3246,34
|
16 октября
|
3241,15
|
Средняя стоимость за неделю
|
3224,4758
|
Средняя стоимость за неделю
|
3244,574
За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 1,8363 маната (4,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,7302 маната, что на 2,7 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
5 октября
|
40,4603
|
12 октября
|
43,0732
|
6 октября
|
41,3377
|
13 октября
|
42,1682
|
7 октября
|
39,8664
|
14 октября
|
41,0381
|
8 октября
|
40,4641
|
15 октября
|
41,1345
|
9 октября
|
41,1225
|
16 октября
|
41,2369
|
Средняя стоимость за неделю
|
40,6502
|
Средняя стоимость за неделю
|
41,7302
За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 40,827 маната (2,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1484,1074 маната, что на 0,3 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
5 октября
|
1491,988
|
12 октября
|
1509,107
|
6 октября
|
1526,073
|
13 октября
|
1487,36
|
7 октября
|
1468,97
|
14 октября
|
1486,74
|
8 октября
|
1469,47
|
15 октября
|
1469,05
|
9 октября
|
1486,21
|
16 октября
|
1468,28
|
Средняя стоимость за неделю
|
1488,5422
|
Средняя стоимость за неделю
|
1484,1074
За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 147,546 маната (3,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4057,6612 маната, что на 1,3 процента больше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
5 октября
|
3915,075
|
12 октября
|
4163,776
|
6 октября
|
4002,829
|
13 октября
|
4102,21
|
7 октября
|
4011,431
|
14 октября
|
3998
|
8 октября
|
4021,98
|
15 октября
|
4008,09
|
9 октября
|
4071,09
|
16 октября
|
4016,23
|
Средняя стоимость за неделю
|
4004,481
|
Средняя стоимость за неделю
|
4057,6612
(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter: @jafarov_zeyni