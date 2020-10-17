На минувшей неделе золото и серебро в Азербайджане подешевели (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю унция золота в Азербайджане подешевела на 37,02 маната (1,1 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3244,574 маната, что на 0,6 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 5 октября 3218,338 12 октября 3278,17 6 октября 3250,91 13 октября 3250,71 7 октября 3200,981 14 октября 3221,14 8 октября 3205,81 15 октября 3231,7 9 октября 3246,34 16 октября 3241,15 Средняя стоимость за неделю 3224,4758 Средняя стоимость за неделю 3244,574

За минувшую неделю унция серебра в Азербайджане подешевела на 1,8363 маната (4,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 41,7302 маната, что на 2,7 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 5 октября 40,4603 12 октября 43,0732 6 октября 41,3377 13 октября 42,1682 7 октября 39,8664 14 октября 41,0381 8 октября 40,4641 15 октября 41,1345 9 октября 41,1225 16 октября 41,2369 Средняя стоимость за неделю 40,6502 Средняя стоимость за неделю 41,7302

За минувшую неделю унция платины в Азербайджане подешевела на 40,827 маната (2,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1484,1074 маната, что на 0,3 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 5 октября 1491,988 12 октября 1509,107 6 октября 1526,073 13 октября 1487,36 7 октября 1468,97 14 октября 1486,74 8 октября 1469,47 15 октября 1469,05 9 октября 1486,21 16 октября 1468,28 Средняя стоимость за неделю 1488,5422 Средняя стоимость за неделю 1484,1074

За минувшую неделю унция палладия в Азербайджане подешевела на 147,546 маната (3,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4057,6612 маната, что на 1,3 процента больше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 5 октября 3915,075 12 октября 4163,776 6 октября 4002,829 13 октября 4102,21 7 октября 4011,431 14 октября 3998 8 октября 4021,98 15 октября 4008,09 9 октября 4071,09 16 октября 4016,23 Средняя стоимость за неделю 4004,481 Средняя стоимость за неделю 4057,6612

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

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