Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0137 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 22 октября 2020 г.: 21 октября 2020 г.: 22 сентября 2020 г.: 22 октября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0137 2,0141 2,0006 1,8961 -0,0004 0,0131 0,1176 1 российский рубль 0,022 0,022 0,0223 0,0267 0 -0,0003 -0,0047 1 турецкая лира 0,2175 0,2161 0,2228 0,2902 0,0014 -0,0053 -0,0727 1 австралийский доллар 1,2057 1,2037 1,2274 1,169 0,0020 -0,0217 0,0367 1 аргентинский песо 0,0219 0,0219 0,0225 0,0291 0 -0,0006 -0,0072 1 белорусский рубль 0,6676 0,664 0,6564 0,8358 0,0036 0,0112 -0,1682 1 бразильский реал 0,3032 0,3032 0,314 0,4117 0 -0,0108 -0,1085 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1037 0,1033 0,1013 0,1151 0,0004 0,0024 -0,0114 100 южнокорейских вон 0,1498 0,1502 0,1461 0,1452 -0,0004 0,0037 0,0046 1 чешская крона 0,0739 0,0742 0,0737 0,0741 -0,0003 0,0002 -0,0002 100 чилийских песо 0,2174 0,216 0,2198 0,2342 0,0014 -0,0024 -0,0168 1 китайский юань 0,255 0,2557 0,2505 0,2402 -0,0007 0,0045 0,0148 1 датская крона 0,2706 0,2706 0,2689 0,2538 0 0,0017 0,0168 1 грузинский лари 0,5271 0,5271 0,5267 0,5735 0 0,0004 -0,0464 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2194 0,2167 0 0 0,0027 1 индийская рупия 0,0231 0,0232 0,0232 0,024 -0,0001 -0,0001 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,2324 2,2067 2,1796 2,2069 0,0257 0,0528 0,0255 100 индонезийских рупий 0,0116 0,0116 0,0115 0,0121 0 0,0001 -0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1943 0,195 0,1921 0,1763 -0,0007 0,0022 0,0180 1 швейцарский франк 1,8754 1,8767 1,859 1,7228 -0,0013 0,0164 0,1526 1 израильский шекель 0,5032 0,5032 0,4921 0,4795 0 0,0111 0,0237 1 канадский доллар 1,2911 1,2988 1,2776 1,2995 -0,0077 0,0135 -0,0084 1 кувейтский динар 5,5625 5,561 5,5588 5,6051 0,0015 0,0037 -0,0426 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0211 0,0213 0,0215 0,024 -0,0002 -0,0004 -0,0029 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,1123 0,1123 -0,0001 0,0001 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4098 0,4102 0,4109 0,4063 -0,0004 -0,0011 0,0035 1 мексиканский песо 0,0802 0,0808 0,0796 0,0889 -0,0006 0,0006 -0,0087 1 молдавская лея 0,0999 0,0999 0,1023 0,0979 0 -0,0024 0,0020 1 египетский фунт 0,1083 0,1082 0,108 0,105 0,0001 0,0003 0,0033 1 норвежская крона 0,1838 0,1841 0,1829 0,1862 -0,0003 0,0009 -0,0024 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0165 0,018 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4398 0,4416 0,4449 0,4431 -0,0018 -0,0051 -0,0033 1 сингапурский доллар 1,2534 1,2541 1,2478 1,2485 -0,0007 0,0056 0,0049 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4532 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4143 2,407 2,4026 2,3448 0,0073 0,0117 0,0695 1 тайваньский доллар 0,0593 0,0593 0,0586 0,0556 0 0,0007 0,0037 1 таджикский сомони 0,1644 0,1644 0,1646 0,1753 0 -0,0002 -0,0109 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0603 0,0601 0,0602 0,0684 0,0002 0,0001 -0,0081 100 японских иен 1,6235 1,6145 1,6262 1,5648 0,0090 -0,0027 0,0587 1 новозеландский доллар 1,1301 1,124 1,1343 1,093 0,0061 -0,0042 0,0371

(Автор: Зейни Джафаров)

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