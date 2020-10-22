Манат укрепился к евро и стабилен к рублю
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0137 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
22 октября 2020 г.:
|
21 октября 2020 г.:
|
22 сентября 2020 г.:
|
22 октября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0137
|
2,0141
|
2,0006
|
1,8961
|
-0,0004
|
0,0131
|
0,1176
|
1 российский рубль
|
0,022
|
0,022
|
0,0223
|
0,0267
|
0
|
-0,0003
|
-0,0047
|
1 турецкая лира
|
0,2175
|
0,2161
|
0,2228
|
0,2902
|
0,0014
|
-0,0053
|
-0,0727
|
1 австралийский доллар
|
1,2057
|
1,2037
|
1,2274
|
1,169
|
0,0020
|
-0,0217
|
0,0367
|
1 аргентинский песо
|
0,0219
|
0,0219
|
0,0225
|
0,0291
|
0
|
-0,0006
|
-0,0072
|
1 белорусский рубль
|
0,6676
|
0,664
|
0,6564
|
0,8358
|
0,0036
|
0,0112
|
-0,1682
|
1 бразильский реал
|
0,3032
|
0,3032
|
0,314
|
0,4117
|
0
|
-0,0108
|
-0,1085
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1037
|
0,1033
|
0,1013
|
0,1151
|
0,0004
|
0,0024
|
-0,0114
|
100 южнокорейских вон
|
0,1498
|
0,1502
|
0,1461
|
0,1452
|
-0,0004
|
0,0037
|
0,0046
|
1 чешская крона
|
0,0739
|
0,0742
|
0,0737
|
0,0741
|
-0,0003
|
0,0002
|
-0,0002
|
100 чилийских песо
|
0,2174
|
0,216
|
0,2198
|
0,2342
|
0,0014
|
-0,0024
|
-0,0168
|
1 китайский юань
|
0,255
|
0,2557
|
0,2505
|
0,2402
|
-0,0007
|
0,0045
|
0,0148
|
1 датская крона
|
0,2706
|
0,2706
|
0,2689
|
0,2538
|
0
|
0,0017
|
0,0168
|
1 грузинский лари
|
0,5271
|
0,5271
|
0,5267
|
0,5735
|
0
|
0,0004
|
-0,0464
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2167
|
0
|
0
|
0,0027
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0232
|
0,024
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2324
|
2,2067
|
2,1796
|
2,2069
|
0,0257
|
0,0528
|
0,0255
|
100 индонезийских рупий
|
0,0116
|
0,0116
|
0,0115
|
0,0121
|
0
|
0,0001
|
-0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1943
|
0,195
|
0,1921
|
0,1763
|
-0,0007
|
0,0022
|
0,0180
|
1 швейцарский франк
|
1,8754
|
1,8767
|
1,859
|
1,7228
|
-0,0013
|
0,0164
|
0,1526
|
1 израильский шекель
|
0,5032
|
0,5032
|
0,4921
|
0,4795
|
0
|
0,0111
|
0,0237
|
1 канадский доллар
|
1,2911
|
1,2988
|
1,2776
|
1,2995
|
-0,0077
|
0,0135
|
-0,0084
|
1 кувейтский динар
|
5,5625
|
5,561
|
5,5588
|
5,6051
|
0,0015
|
0,0037
|
-0,0426
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0211
|
0,0213
|
0,0215
|
0,024
|
-0,0002
|
-0,0004
|
-0,0029
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1123
|
0,1123
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4098
|
0,4102
|
0,4109
|
0,4063
|
-0,0004
|
-0,0011
|
0,0035
|
1 мексиканский песо
|
0,0802
|
0,0808
|
0,0796
|
0,0889
|
-0,0006
|
0,0006
|
-0,0087
|
1 молдавская лея
|
0,0999
|
0,0999
|
0,1023
|
0,0979
|
0
|
-0,0024
|
0,0020
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1082
|
0,108
|
0,105
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0033
|
1 норвежская крона
|
0,1838
|
0,1841
|
0,1829
|
0,1862
|
-0,0003
|
0,0009
|
-0,0024
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0165
|
0,018
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4398
|
0,4416
|
0,4449
|
0,4431
|
-0,0018
|
-0,0051
|
-0,0033
|
1 сингапурский доллар
|
1,2534
|
1,2541
|
1,2478
|
1,2485
|
-0,0007
|
0,0056
|
0,0049
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4532
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4143
|
2,407
|
2,4026
|
2,3448
|
0,0073
|
0,0117
|
0,0695
|
1 тайваньский доллар
|
0,0593
|
0,0593
|
0,0586
|
0,0556
|
0
|
0,0007
|
0,0037
|
1 таджикский сомони
|
0,1644
|
0,1644
|
0,1646
|
0,1753
|
0
|
-0,0002
|
-0,0109
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0603
|
0,0601
|
0,0602
|
0,0684
|
0,0002
|
0,0001
|
-0,0081
|
100 японских иен
|
1,6235
|
1,6145
|
1,6262
|
1,5648
|
0,0090
|
-0,0027
|
0,0587
|
1 новозеландский доллар
|
1,1301
|
1,124
|
1,1343
|
1,093
|
0,0061
|
-0,0042
|
0,0371
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni