Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

Финансы 22 октября 2020 09:41 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 октября установлен на уровне 1,7 и 2,0137 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

22 октября 2020 г.:

21 октября 2020 г.:

22 сентября 2020 г.:

22 октября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0137

2,0141

2,0006

1,8961

-0,0004

0,0131

0,1176

1 российский рубль

0,022

0,022

0,0223

0,0267

0

-0,0003

-0,0047

1 турецкая лира

0,2175

0,2161

0,2228

0,2902

0,0014

-0,0053

-0,0727

1 австралийский доллар

1,2057

1,2037

1,2274

1,169

0,0020

-0,0217

0,0367

1 аргентинский песо

0,0219

0,0219

0,0225

0,0291

0

-0,0006

-0,0072

1 белорусский рубль

0,6676

0,664

0,6564

0,8358

0,0036

0,0112

-0,1682

1 бразильский реал

0,3032

0,3032

0,314

0,4117

0

-0,0108

-0,1085

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1037

0,1033

0,1013

0,1151

0,0004

0,0024

-0,0114

100 южнокорейских вон

0,1498

0,1502

0,1461

0,1452

-0,0004

0,0037

0,0046

1 чешская крона

0,0739

0,0742

0,0737

0,0741

-0,0003

0,0002

-0,0002

100 чилийских песо

0,2174

0,216

0,2198

0,2342

0,0014

-0,0024

-0,0168

1 китайский юань

0,255

0,2557

0,2505

0,2402

-0,0007

0,0045

0,0148

1 датская крона

0,2706

0,2706

0,2689

0,2538

0

0,0017

0,0168

1 грузинский лари

0,5271

0,5271

0,5267

0,5735

0

0,0004

-0,0464

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2194

0,2167

0

0

0,0027

1 индийская рупия

0,0231

0,0232

0,0232

0,024

-0,0001

-0,0001

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,2324

2,2067

2,1796

2,2069

0,0257

0,0528

0,0255

100 индонезийских рупий

0,0116

0,0116

0,0115

0,0121

0

0,0001

-0,0005

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1943

0,195

0,1921

0,1763

-0,0007

0,0022

0,0180

1 швейцарский франк

1,8754

1,8767

1,859

1,7228

-0,0013

0,0164

0,1526

1 израильский шекель

0,5032

0,5032

0,4921

0,4795

0

0,0111

0,0237

1 канадский доллар

1,2911

1,2988

1,2776

1,2995

-0,0077

0,0135

-0,0084

1 кувейтский динар

5,5625

5,561

5,5588

5,6051

0,0015

0,0037

-0,0426

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0044

0

0

-0,0004

1 киргизский сом

0,0211

0,0213

0,0215

0,024

-0,0002

-0,0004

-0,0029

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1125

0,1123

0,1123

-0,0001

0,0001

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4098

0,4102

0,4109

0,4063

-0,0004

-0,0011

0,0035

1 мексиканский песо

0,0802

0,0808

0,0796

0,0889

-0,0006

0,0006

-0,0087

1 молдавская лея

0,0999

0,0999

0,1023

0,0979

0

-0,0024

0,0020

1 египетский фунт

0,1083

0,1082

0,108

0,105

0,0001

0,0003

0,0033

1 норвежская крона

0,1838

0,1841

0,1829

0,1862

-0,0003

0,0009

-0,0024

100 узбекских сомов

0,0164

0,0164

0,0165

0,018

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4398

0,4416

0,4449

0,4431

-0,0018

-0,0051

-0,0033

1 сингапурский доллар

1,2534

1,2541

1,2478

1,2485

-0,0007

0,0056

0,0049

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4532

0

0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4143

2,407

2,4026

2,3448

0,0073

0,0117

0,0695

1 тайваньский доллар

0,0593

0,0593

0,0586

0,0556

0

0,0007

0,0037

1 таджикский сомони

0,1644

0,1644

0,1646

0,1753

0

-0,0002

-0,0109

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0603

0,0601

0,0602

0,0684

0,0002

0,0001

-0,0081

100 японских иен

1,6235

1,6145

1,6262

1,5648

0,0090

-0,0027

0,0587

1 новозеландский доллар

1,1301

1,124

1,1343

1,093

0,0061

-0,0042

0,0371

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

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