ЦБА: предотвращена очередная провокация Армении в киберпространстве

БАКУ /Trend/ - От имени Ассоциации банков Азербайджана распространена ложная информация о приостановлении деятельности Фонда страхования вкладов в связи с ситуацией, сложившейся в результате агрессии Армении против Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По данным банка, данное сообщение носит провокационный характер и не соответствует действительности. Центральный банк Азербайджана, Ассоциация банков Азербайджана и Фонд страхования вкладов, решительно опровергая эту информацию, еще раз просят население страны не придавать значения такого рода провокациям с армянской стороны, находящейся в отчаянии, и принять во внимание, что это очередная армянская провокация. Армения, побежденная на всех фронтах, видит выход в продолжении провокаций различного характера.

В ЦБА отметили, что в стране царят устойчивая макроэкономическая и финансовая стабильность, и все банковско-финансовые институты функционируют в обычном режиме, а банковско-финансовая инфраструктура предоставляет стабильные услуги населению.

Такие неудачные провокации, которые враг пытается совершить в киберпространстве, успешно преодолеваются структурами и специалистами, ответственными за кибербезопасность.

Граждане, сталкивающиеся с любыми киберинцидентами или, при необходимости, в методической поддержке могут обратиться в Службу электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Отметим, что азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева наносит сокрушительные удары по врагу во всех направлениях фронта, последовательно очищает оккупированные земли от армянских вандалов, и славный флаг Азербайджана развевается в освобожденных городах, поселках и селах.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

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