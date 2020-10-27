На Бакинской фондовой бирже состоялся аукцион по размещению облигаций Минфина

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 27 октября 2020 года состоялся аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 30 миллионов манатов со сроком обращения 364 дня, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

По данным, во время аукциона 16 инвесторами были представлены 24 заказа в ценовом диапазоне от 91,78 маната (девять процентов) до 93,62 маната (6,85 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения облигаций была определена на уровне 93,58 маната (6,9 процента), а средневзвешенная цена - 93,58 маната (6,9 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 101,8 миллиона манатов, а объем размещения – 42,5 миллиона манатов.

Срок погашения облигаций: 26 октября 2021 года.

Объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 28 октября 2020 года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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