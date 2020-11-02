В Ассоциации страховщиков Азербайджана проведено назначение на должность

БАКУ /Trend/ - В Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) избран новый исполнительный директор. Об этом Trend заявил советник исполнительного директора АСА Мамед Агаев.

По данным ведомства, исполнительным директором АСА назначен Эльмар Мирсалаев.

Кандидатура Эльмара Мирсалаева и назначение на должность исполнительного директора были единогласно поддержаны членами наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана.

Отметим, что до нового назначения Эльмар Мирсалаев работал в компании Ateshgah Sıgorta начальником управления регулирования убытков.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

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