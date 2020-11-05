Страховой рынок Азербайджана переживает новый этап развития

Финансы 5 ноября 2020 08:46 (UTC+04:00)
Страховой рынок Азербайджана переживает новый этап развития

БАКУ /Trend/ - Сегодня страховой рынок Азербайджана имеет достаточный потенциал для достижения более высокой динамики развития.

Об этом сообщил Trend советник исполнительного директора Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Мамед Агаев.

По его словам, местный страховой рынок недостаточно использует этот потенциал.

"Именно с этой целью Центральный банк Азербайджана, Ассоциация страховщиков Азербайджана и Бюро обязательного страхования проводят совместную работу в соответствующем направлении и стремятся обеспечить полное использование имеющегося потенциала. В этом направлении осуществляются такие важные проекты, как улучшение кадрового потенциала, внедрение просвещения в рамках существующего и потенциального страхового контингента и другие проекты", - подчеркнул Агаев.

Агаев заявил, что сегодня страховой рынок Азербайджана переживает новый этап развития.

"Согласно последним данным Центрального банка Азербайджана, в январе-августе текущего года общие сборы местных страховых компаний за восемь месяцев составили 528,6 миллиона манатов. Эта цифра превышает на 58,9 миллиона манатов показатель аналогичного периода прошлого года", - напомнил Агаев.

Он отметил, что отрадным является и то, что с начала текущего года динамика общих рыночных сборов по месяцам также движется по восходящей линии.

"Если проанализировать соответствующий обзор по каждому виду страхования отдельно, то мы увидим, что особенно наблюдается положительная тенденция в некоторых видах страхования. В качестве примера можно привести "обязательное страхование недвижимости" и "обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Высокий спрос на продукты по названным видам наблюдался еще с начала текущего года", - сказал Агаев.

"Несомненно, пандемия COVID-19 и сегодня держит мировую экономику под угрозой. По этой причине в мире и Азербайджане наблюдаются определенные элементы стагнации в темпах развития большого числа секторов и сегментов экономики. Ожидалось, что пандемия окажет серьезное негативное влияние и на страховой сектор, однако местный рынок страхования смог избежать масштабных потерь, связанных с пандемией. Это стало возможным благодаря здоровой модели экономического развития Азербайджана и успешно осуществляемым превентивным мерам", - подытожил Агаев.

Отметим, что Ассоциации страховщиков Азербайджана была зарегистрирована 29 декабря 2006 года в министерстве юстиции Азербайджана с целью содействия развитию страховых и перестраховочных компаний, действующих в Азербайджане, а также их социально-экономическому развитию и повышению уровня знаний в этой области.

Отметим, что на сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компания.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: @Fidan_Babaeva

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