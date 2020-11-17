Контракты по обязательному страхованию недвижимости должны быть продлены - Ассоциация страховщиков Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане контракты по обязательному страхованию недвижимости должны быть в соответствии с законодательством продлены.

Об этом сказал Trend во вторник исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Эльмар Мирсалаев.

"Обязательное страхование недвижимого имущества регулируется законом Азербайджанской Республики ”Об обязательном страховании". В конце прошлого года была проведена серьезная просветительская работа по этому виду страхования, в результате которой большая часть населения застраховала свою недвижимость", - сказал он.

Отметим, что срок действия договоров страхования составляет один год.

"Как ассоциация страховщиков Азербайджана мы хотим уведомить граждан и предпринимателей о том, что срок действия этих договоров обязательно должен быть продлен на год. В противном случае граждане могут столкнуться с определенными ограничениями”, - сказал Мирсалаев

Он также отметил, что за январь-сентябрь текущего года страховыми компаниями населению были выплачены 3,4 миллиона манатов по обязательному страхованию недвижимости.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva