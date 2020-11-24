Цена биткойна превысила отметку в $19 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии дорожал на 3,56%, в пике достигая отметки в $19 040 тыс., свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $19 тыс. за штуку в декабре 2017 года.