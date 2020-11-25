В Нахчыванской АР выросло количество банковских счетов
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Войдя в Кельбаджар, азербайджанская армия выполнила резолюцию СБ ООН 27-летней давности - Сахиба Гафарова
Итальянские компании заинтересованы в проведении восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана
Азербайджанская армия выйдет в Кельбаджаре на госграницу и займет позиции на высотах - минобороны (ФОТО)
Возвращение Азербайджаном Кельбаджарского района имеет не только важное политическое, но и экономическое значение - грузинский эксперт
Банк Rothschild & Co выступит финансовым консультантом властей Узбекистана при приватизации Coca-Сola Uzbekistan
Deutsche Bank AG поддерживает контакты с туркменскими партнерами для определения подходящих проектов
Тактика «выжженной земли» армян, покидающих Кяльбаджарский район Азербайджана, не ускользнула от внимания ЕК - Europe Diplomatic
Туркменистан убеждён в необходимости привлечения политико-дипломатических инструментов в достижении мира и процветания в Афганистане
Основная потребность в рабочей силе в Азербайджане и в следующем году будет удовлетворяться за счет местных ресурсов
В Азербайджане определен порядок рассмотрения дел в связи с лицами, лишенными права заниматься педагогической деятельностью
Возвращение Кельбаджарского района - это еще один акт торжества исторической справедливости – российский политолог
Армения пыталась полностью стереть древнее культурно-религиозное наследие на оккупированных ею территориях - обращение руководителей религиозных конфессий
Группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии, участвовавшая в Отечественной войне, вернулась в Нахчыван (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса приняла участие в международной конференции, инициированной парламентом Турции и ПАСЕ (ФОТО)
Кем надо быть, чтобы поднять руку на святыню? - Наталья Шаровская о разрушении армянскими вандалами Русской православной церкви