Манат подешевел к евро и стабилен к рублю

Финансы 17 декабря 2020 09:45 (UTC+04:00)
Манат подешевел к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0786 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

17 декабря 2020 г.:

16 декабря 2020 г.:

17 ноября 2020 г.:

17 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0786

2,0675

2,0161

1,895

0,0111

0,0625

0,1836

1 российский рубль

0,0232

0,0232

0,0222

0,0272

0

0,0010

-0,0040

1 турецкая лира

0,218

0,2169

0,2205

0,2906

0,0011

-0,0025

-0,0726

1 австралийский доллар

1,2899

1,2848

1,2448

1,168

0,0051

0,0451

0,1219

1 аргентинский песо

0,0206

0,0206

0,0213

0,0284

0

-0,0007

-0,0078

1 белорусский рубль

0,6736

0,6725

0,6636

0,8081

0,0011

0,0100

-0,1345

1 бразильский реал

0,3343

0,3345

0,3131

0,419

-0,0002

0,0212

-0,0847

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,115

0,1141

0,111

0,1184

0,0009

0,0040

-0,0034

100 южнокорейских вон

0,1557

0,1556

0,1537

0,1459

0,0001

0,0020

0,0098

1 чешская крона

0,0795

0,0786

0,0763

0,0745

0,0009

0,0032

0,0050

100 чилийских песо

0,2318

0,2313

0,2218

0,2232

0,0005

0,0100

0,0086

1 китайский юань

0,26

0,2599

0,2589

0,243

0,0001

0,0011

0,0170

1 датская крона

0,2793

0,2778

0,2706

0,2536

0,0015

0,0087

0,0257

1 грузинский лари

0,5184

0,5175

0,5159

0,5896

0,0009

0,0025

-0,0712

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2182

0

0

0,0011

1 индийская рупия

0,0231

0,0231

0,0228

0,024

0

0,0003

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,3012

2,2869

2,2477

2,2602

0,0143

0,0535

0,0410

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,0121

0,0121

0

-0,0001

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2041

0,2029

0,1972

0,1815

0,0012

0,0069

0,0226

1 швейцарский франк

1,9223

1,9201

1,8632

1,7296

0,0022

0,0591

0,1927

1 израильский шекель

0,523

0,5224

0,5055

0,4861

0,0006

0,0175

0,0369

1 канадский доллар

1,3362

1,3361

1,3006

1,2914

0,0001

0,0356

0,0448

1 кувейтский динар

5,5765

5,5857

5,5597

5,6023

-0,0092

0,0168

-0,0258

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,004

0,0044

0

0,0001

-0,0003

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,021

0,0235

0

-0,0010

-0,0035

100 ливанских фунтов

0,1125

0,1124

0,112

0,1124

0,0001

0,0005

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,4208

0,4196

0,4142

0,4104

0,0012

0,0066

0,0104

1 мексиканский песо

0,0858

0,0852

0,0838

0,0897

0,0006

0,0020

-0,0039

1 молдавская лея

0,099

0,099

0,0994

0,0984

0

-0,0004

0,0006

1 египетский фунт

0,1083

0,1081

0,1086

0,1061

0,0002

-0,0003

0,0022

1 норвежская крона

0,1968

0,195

0,1875

0,1885

0,0018

0,0093

0,0083

100 узбекских сомов

0,0162

0,0163

0,0164

0,0179

-0,0001

-0,0002

-0,0017

1 польский злотый

0,4685

0,4657

0,4494

0,4449

0,0028

0,0191

0,0236

1 сингапурский доллар

1,2806

1,2767

1,2646

1,2551

0,0039

0,0160

0,0255

1 саудовский риал

0,4531

0,4531

0,4533

0,4532

0

-0,0002

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4512

2,4446

2,4166

2,3502

0,0066

0,0346

0,1010

1 тайваньский доллар

0,0604

0,0604

0,0596

0,0564

0

0,0008

0,0040

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1756

0

0

-0,0252

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0612

0,0614

0,0605

0,0724

-0,0002

0,0007

-0,0112

100 японских иен

1,6454

1,6425

1,6269

1,5519

0,0029

0,0185

0,0935

1 новозеландский доллар

1,2124

1,2071

1,1736

1,1223

0,0053

0,0388

0,0901

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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