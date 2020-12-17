Манат подешевел к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0786 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 17 декабря 2020 г.: 16 декабря 2020 г.: 17 ноября 2020 г.: 17 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0786 2,0675 2,0161 1,895 0,0111 0,0625 0,1836 1 российский рубль 0,0232 0,0232 0,0222 0,0272 0 0,0010 -0,0040 1 турецкая лира 0,218 0,2169 0,2205 0,2906 0,0011 -0,0025 -0,0726 1 австралийский доллар 1,2899 1,2848 1,2448 1,168 0,0051 0,0451 0,1219 1 аргентинский песо 0,0206 0,0206 0,0213 0,0284 0 -0,0007 -0,0078 1 белорусский рубль 0,6736 0,6725 0,6636 0,8081 0,0011 0,0100 -0,1345 1 бразильский реал 0,3343 0,3345 0,3131 0,419 -0,0002 0,0212 -0,0847 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,115 0,1141 0,111 0,1184 0,0009 0,0040 -0,0034 100 южнокорейских вон 0,1557 0,1556 0,1537 0,1459 0,0001 0,0020 0,0098 1 чешская крона 0,0795 0,0786 0,0763 0,0745 0,0009 0,0032 0,0050 100 чилийских песо 0,2318 0,2313 0,2218 0,2232 0,0005 0,0100 0,0086 1 китайский юань 0,26 0,2599 0,2589 0,243 0,0001 0,0011 0,0170 1 датская крона 0,2793 0,2778 0,2706 0,2536 0,0015 0,0087 0,0257 1 грузинский лари 0,5184 0,5175 0,5159 0,5896 0,0009 0,0025 -0,0712 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2182 0 0 0,0011 1 индийская рупия 0,0231 0,0231 0,0228 0,024 0 0,0003 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,3012 2,2869 2,2477 2,2602 0,0143 0,0535 0,0410 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0121 0,0121 0 -0,0001 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2041 0,2029 0,1972 0,1815 0,0012 0,0069 0,0226 1 швейцарский франк 1,9223 1,9201 1,8632 1,7296 0,0022 0,0591 0,1927 1 израильский шекель 0,523 0,5224 0,5055 0,4861 0,0006 0,0175 0,0369 1 канадский доллар 1,3362 1,3361 1,3006 1,2914 0,0001 0,0356 0,0448 1 кувейтский динар 5,5765 5,5857 5,5597 5,6023 -0,0092 0,0168 -0,0258 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0044 0 0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,021 0,0235 0 -0,0010 -0,0035 100 ливанских фунтов 0,1125 0,1124 0,112 0,1124 0,0001 0,0005 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4208 0,4196 0,4142 0,4104 0,0012 0,0066 0,0104 1 мексиканский песо 0,0858 0,0852 0,0838 0,0897 0,0006 0,0020 -0,0039 1 молдавская лея 0,099 0,099 0,0994 0,0984 0 -0,0004 0,0006 1 египетский фунт 0,1083 0,1081 0,1086 0,1061 0,0002 -0,0003 0,0022 1 норвежская крона 0,1968 0,195 0,1875 0,1885 0,0018 0,0093 0,0083 100 узбекских сомов 0,0162 0,0163 0,0164 0,0179 -0,0001 -0,0002 -0,0017 1 польский злотый 0,4685 0,4657 0,4494 0,4449 0,0028 0,0191 0,0236 1 сингапурский доллар 1,2806 1,2767 1,2646 1,2551 0,0039 0,0160 0,0255 1 саудовский риал 0,4531 0,4531 0,4533 0,4532 0 -0,0002 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4512 2,4446 2,4166 2,3502 0,0066 0,0346 0,1010 1 тайваньский доллар 0,0604 0,0604 0,0596 0,0564 0 0,0008 0,0040 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1756 0 0 -0,0252 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0612 0,0614 0,0605 0,0724 -0,0002 0,0007 -0,0112 100 японских иен 1,6454 1,6425 1,6269 1,5519 0,0029 0,0185 0,0935 1 новозеландский доллар 1,2124 1,2071 1,1736 1,1223 0,0053 0,0388 0,0901

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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