Манат подешевел к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0786 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
17 декабря 2020 г.:
|
16 декабря 2020 г.:
|
17 ноября 2020 г.:
|
17 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0786
|
2,0675
|
2,0161
|
1,895
|
0,0111
|
0,0625
|
0,1836
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0222
|
0,0272
|
0
|
0,0010
|
-0,0040
|
1 турецкая лира
|
0,218
|
0,2169
|
0,2205
|
0,2906
|
0,0011
|
-0,0025
|
-0,0726
|
1 австралийский доллар
|
1,2899
|
1,2848
|
1,2448
|
1,168
|
0,0051
|
0,0451
|
0,1219
|
1 аргентинский песо
|
0,0206
|
0,0206
|
0,0213
|
0,0284
|
0
|
-0,0007
|
-0,0078
|
1 белорусский рубль
|
0,6736
|
0,6725
|
0,6636
|
0,8081
|
0,0011
|
0,0100
|
-0,1345
|
1 бразильский реал
|
0,3343
|
0,3345
|
0,3131
|
0,419
|
-0,0002
|
0,0212
|
-0,0847
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,115
|
0,1141
|
0,111
|
0,1184
|
0,0009
|
0,0040
|
-0,0034
|
100 южнокорейских вон
|
0,1557
|
0,1556
|
0,1537
|
0,1459
|
0,0001
|
0,0020
|
0,0098
|
1 чешская крона
|
0,0795
|
0,0786
|
0,0763
|
0,0745
|
0,0009
|
0,0032
|
0,0050
|
100 чилийских песо
|
0,2318
|
0,2313
|
0,2218
|
0,2232
|
0,0005
|
0,0100
|
0,0086
|
1 китайский юань
|
0,26
|
0,2599
|
0,2589
|
0,243
|
0,0001
|
0,0011
|
0,0170
|
1 датская крона
|
0,2793
|
0,2778
|
0,2706
|
0,2536
|
0,0015
|
0,0087
|
0,0257
|
1 грузинский лари
|
0,5184
|
0,5175
|
0,5159
|
0,5896
|
0,0009
|
0,0025
|
-0,0712
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2182
|
0
|
0
|
0,0011
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0231
|
0,0228
|
0,024
|
0
|
0,0003
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3012
|
2,2869
|
2,2477
|
2,2602
|
0,0143
|
0,0535
|
0,0410
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,0121
|
0,0121
|
0
|
-0,0001
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2041
|
0,2029
|
0,1972
|
0,1815
|
0,0012
|
0,0069
|
0,0226
|
1 швейцарский франк
|
1,9223
|
1,9201
|
1,8632
|
1,7296
|
0,0022
|
0,0591
|
0,1927
|
1 израильский шекель
|
0,523
|
0,5224
|
0,5055
|
0,4861
|
0,0006
|
0,0175
|
0,0369
|
1 канадский доллар
|
1,3362
|
1,3361
|
1,3006
|
1,2914
|
0,0001
|
0,0356
|
0,0448
|
1 кувейтский динар
|
5,5765
|
5,5857
|
5,5597
|
5,6023
|
-0,0092
|
0,0168
|
-0,0258
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,021
|
0,0235
|
0
|
-0,0010
|
-0,0035
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,1124
|
0,112
|
0,1124
|
0,0001
|
0,0005
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4208
|
0,4196
|
0,4142
|
0,4104
|
0,0012
|
0,0066
|
0,0104
|
1 мексиканский песо
|
0,0858
|
0,0852
|
0,0838
|
0,0897
|
0,0006
|
0,0020
|
-0,0039
|
1 молдавская лея
|
0,099
|
0,099
|
0,0994
|
0,0984
|
0
|
-0,0004
|
0,0006
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1081
|
0,1086
|
0,1061
|
0,0002
|
-0,0003
|
0,0022
|
1 норвежская крона
|
0,1968
|
0,195
|
0,1875
|
0,1885
|
0,0018
|
0,0093
|
0,0083
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0179
|
-0,0001
|
-0,0002
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4685
|
0,4657
|
0,4494
|
0,4449
|
0,0028
|
0,0191
|
0,0236
|
1 сингапурский доллар
|
1,2806
|
1,2767
|
1,2646
|
1,2551
|
0,0039
|
0,0160
|
0,0255
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0,4531
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0002
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4512
|
2,4446
|
2,4166
|
2,3502
|
0,0066
|
0,0346
|
0,1010
|
1 тайваньский доллар
|
0,0604
|
0,0604
|
0,0596
|
0,0564
|
0
|
0,0008
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1756
|
0
|
0
|
-0,0252
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0612
|
0,0614
|
0,0605
|
0,0724
|
-0,0002
|
0,0007
|
-0,0112
|
100 японских иен
|
1,6454
|
1,6425
|
1,6269
|
1,5519
|
0,0029
|
0,0185
|
0,0935
|
1 новозеландский доллар
|
1,2124
|
1,2071
|
1,1736
|
1,1223
|
0,0053
|
0,0388
|
0,0901
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni